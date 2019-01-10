Роскомнадзор нашел на сайте «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

Роскомнадзор по итогам проверки обнаружил на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

К таким материалам, в частности, регулятор отнес цитаты заявлений лидера «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий «Би-би-си» в конце декабря 2018 года. В ведомстве прямо заявляли, что это связано с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom о том, что телеканал RT нарушал правила вещания в Великобритании.