Генпрокуратура РФ признала Атлантический совет «нежелательной организацией»

Генпрокуратура РФ сообщила, что американская организация Атлантический совет признана «нежелательной» на территории России.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Какая конкретно деятельность совета стала поводом для признания его «нежелательной организацией», не уточняется.

Атлантический совет — влиятельный аналитический центр, основанный в 1961 году. Он занимается исследованиями глобальной безопасности и экономического развития. Эксперты организации участвовали в подготовке санкций против высокопоставленных россиян, которые были введены США в 2018 году.

«Нежелательным организациям» запрещено действовать на территории России. сейчас в перечне Минюста 17 таких организаций. Граждан РФ за сотрудничество с ними могут привлечь к административной и уголовной ответственности. В 2019 году такие уголовные дела были возбуждены против активистов «Открытой России».