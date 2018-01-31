Эксперт Атлантического совета заявил о подмене «кремлевского списка»

Так называемый «кремлевский список» Минфина США, в котором перечислены 210 приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, был изменен «в последний момент» перед передачей в американский Конгресс. Об этом заявил шведский экономист и эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, участвовавший в составлении рекомендаций для документа.

По его словам, опубликованная «телефонная книжка Кремля» в итоге лишь сплотит российскую элиту вокруг Путина, хотя эксперты намеревались добиться противоположного эффекта.