Эксперт Атлантического совета заявил о подмене «кремлевского списка»
Так называемый «кремлевский список» Минфина США, в котором перечислены 210 приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, был изменен «в последний момент» перед передачей в американский Конгресс. Об этом заявил шведский экономист и эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, участвовавший в составлении рекомендаций для документа.
По его словам, опубликованная «телефонная книжка Кремля» в итоге лишь сплотит российскую элиту вокруг Путина, хотя эксперты намеревались добиться противоположного эффекта.
В последний момент некий высокопоставленный чиновник — никто не знает, кто он — отбросил всю работу экспертов и вместо этого вписал в доклад имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 миллиардеров из списка Forbes. Своими действиями этот высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, готовивших список.