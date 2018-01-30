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«Собака лает, караван идет» Путин прокомментировал «кремлевский список». Видео
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал «кремлевский список» — представленный Минфином США перечень чиновников и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции. России, заявил Путин на встрече с доверенными лицами, следует «думать о себе», заниматься экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением, образованием, укреплением обороноспособности, руководствуясь правилом «Собака лает, караван идет». При этом Путин назвал составление списка «недружественным актом» и заявил, что за каждым из попавших в этот перечень стоят обычные россияне. Таким образом, по мнению президента РФ, в список внесли все население страны.