В Москве задержали Алексея Навального

Полиция Москвы задержала Алексея Навального возле его дома. Об этом политик сообщил в инстаграме.

Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. Политика задержали в день рождения его супруги Юлии.

Навальный задержан за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила «Интерфаксу» адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. Административное дело завели «за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов», сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Она отметила, что протокола пока нет.

20 июля на митинге за свободные выборы в Москве Алексей Навальный предложил провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.