В Москве пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян

В Москве в клубе «Бумажная фабрика» 18 августа пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян, в убийстве отца. Они подвергались насилию с его стороны.

В концерте примут участие «Красные зори», «ОНА», «Позоры», «Ритуальные услуги», «Созвездие отрезок», «Старость», Mirrored Lips и Rosemary Loves a BlackBerry.

«Все деньги, собранные на мероприятии, буду переданы специалистам, работающим с девушками (психологам, юристам). Во время концерта у всех гостей будет возможность написать сестрам письма», — сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

Активисты, выступающие в поддержку сестер Хачатурян, пытались организовать марш в центре Москвы, однако городские власти отказываются согласовать мероприятие.