У директора ФБК Ивана Жданова начался обыск

Сотрудники полиции проводят обыск у директора ФБК Ивана Жданова.

Новость дополняется.

Вечером 24 июля полиция также пришла с обыском к политику Дмитрию Гудкову.

Жданов и Гудков были среди кандидатов в Мосгордуму, которых отказались зарегистрировать на выборы, найдя в собранных ими подписях высокий процент брака.

24 июля СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности избиркомов из-за несогласованных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов. Гудков и Жданов принимали в них участие.