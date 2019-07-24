К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

К политику Дмитрию Гудкову домой с обыском пришла полиция. Об этом в твиттере сообщил его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Пресс-секретарь Гудкова Дмитрий Обухов сообщил «Медузе», что обыск проводят около десяти полицейских. «На Дмитрии сейчас по [статье о нарушении правил проведения митингов] 20.2 [КоАП РФ]. Очевидно, новый обыск связан с [несогласованной] акцией 27 числа», — сказал Обухов.

С самим Гудковым связи пока нет, к нему уже едет адвокат.

Дмитрий Гудков был среди кандидатов в Мосгордуму, которых отказались зарегистрировать на выборы, найдя в собранных ими подписях высокий процент брака. 24 июля рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала отклонить его апелляцию.

СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности избиркомов из-за несогласованных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов. Гудков принимал участие в некоторых из них.