Омбудсмен Москалькова: нужно пойти навстречу кандидатам в Мосгордуму, которые просят перепроверить подписи

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что, по ее мнению, «нужно пойти навстречу» незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, «кто просит перепроверить подписи».

«Установить: они неправильно собраны или правильно, и решить этот вопрос по существу», — цитирует ее «Интерфакс». Как пишет агентство, омбудсмен отвечала на вопрос во время Всероссийского молодежного образовательного форума в Солнечногорске.

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму, в том числе Илье Яшину, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину. Они оспаривают это решение, называя основания для отказа незаконными и политически мотивированными.

24 июля СК сообщил о возбуждении уголовного дела о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве. Как следует из сообщения, поводом стали несогласованные акции с участием кандидатов в депутаты и их сторонников. Возможное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.