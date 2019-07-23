Сенатор Клишас предложил идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и блокировать письма с запрещенной информацией

В Госдуму внесен законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Ранее в России был принят аналогичный закон об идентификации пользователей мессенджеров.

Другое предложение касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — сказано в пояснительной записке.

Сенаторы Клишас и Бокова были авторами резонансного , принятого в 2019 году.