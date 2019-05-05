В России вступило в силу правило идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. На это будет даваться 20 минут

В России 5 мая вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Теперь мессенджеры должны будут проверять номера, с помощью которых регистрируются пользователи, у операторов связи, посылая им соответствующий запрос. В ответ на него оператор должен в течение 20 минут подтвердить личность человека.

Если оператор не ответит или сведений не окажется в базе, мессенджер должен будет запретить пользователю посылать сообщения.

Если пользователь поменяет номер телефона, он должен будет пройти идентификацию повторно.