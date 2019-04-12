О : «Никто не собирается отключать Россию от интернета. У нас нет никакого железного занавеса или информационного. Я угрозы оцениваю как реальные».

О законах о и : претензии СПЧ вызывают «гомерический хохот». Кремль не связан с принятием законов. «Если у нас жесткая вертикаль власти и нет никакой свободы нигде, неужели ведомства выступили бы с возражениями?»

О : «В Думе была внутренняя игра. Спикеру очень не понравилось, что я сказал по поводу высказываний Познера о „госдуре“. Это оскорбило депутатов».

О : «Они заработаны. В чем можно меня обвинить? Что я ношу не пластиковые часы и дорогие костюмы? Да, ношу, и что теперь?»

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press