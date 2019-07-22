Навальный рассказал, что у Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии

Алексей Навальный опубликовал фотографию документа телеведущего Владимира Соловьева о праве на проживание в Италии.

Как снимок оказался в его распоряжении, Навальный не рассказал. Он также не прокомментировал, когда и на каких основаниях Соловьев мог получить вид на жительство в Италии.

Судя по документу, Соловьев получил вид на жительство осенью 2014 года в провинции Комо (как ранее рассказывал Навальный, у телеведущего есть виллы на одноименном озере). Срок действия ВНЖ закончился в ноябре 2016-го; продлевал ли он его, неизвестно.

Основанием для получения ВНЖ было «выбранное место жительства». Италия предоставляет его людям, у которых есть жилье и постоянный источник крупного дохода не от работы по найму (к примеру, дивиденды, доходы от недвижимости, пенсия). Доход, по данным на 2019 год, должен быть не менее 31 тысячи евро в год. Люди, получившие такой вид на жительства, должны платить в Италии налоги на источники своего дохода.

Обновление. Соловьев написал в телеграме, что у него «этот статус уже много лет» и что этот статус не дает права работать или просить о гражданстве. Он также обратился к Навальному с вопросом: «Кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне».