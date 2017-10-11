ФБК запустил приложение, которое от лица пользователей твиттера забрасывает Владимира Соловьева вопросами о его имуществе

Meduza
15:44, 11 октября 2017
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального запустил приложение, которое от имени пользователей твиттера отправляет телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе.

В фонде объяснили этот проект тем, что Соловьев «забанил в твиттере всех, кто задавал вопросы про московские квартиры и итальянскую виллу». «Чтобы помочь ФБК добиться ответов, нажмите кнопку „Авторизоваться“ и разрешите нашему твиттер-боту расспросить Рудольфыча от вашего имени», — говорится в сообщении на сайте ФБК.

Некоторые пользователи уже воспользовались приложением и отправили Владимиру Соловьеву, к примеру, такие вопросы: «Владимир Рудольфович, как вам в своей итальянской резиденции удается терпеть всю эту европейскую мерзость вокруг?» и «Вы говорите: „Я никогда принципиально не подходил ни к чему, что давало государство“. А квартиру у города кто просил?»

Поначалу телеведущий отвечал на вопросы, потом предположил, что их задают по «методичке», а затем заключил, что вопросы задают «боты Навального».

Сколько всего вопросов к моменту публикации новости было отправлено Соловьеву, неизвестно.

Навальный и его сторонники неоднократно заявляли, что их оппоненты используют ботов — к примеру, чтобы помешать попаданию их видео в топы сайта YouTube.
В конце сентября Фонд борьбы с коррупцией опубликовал документы на недвижимость Соловьева — московские квартиры, дачу под Переделкино и виллу в Италии. Про это имущество было известно и раньше; для публикации ФБК снял итальянскую виллу с воздуха. После этого Соловьев заявил, что он не госслужащий и не чиновник и «просто богат».
Алексей Навальный ранее использовал аналогичные технологии — в 2012 году в рамках проекта «Добрая машина правды» пользователи «ВКонтакте» могли рассылать случайно выбранным жителям Кубани сообщения о коррупции в этом регионе.
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