ФБК запустил приложение, которое от лица пользователей твиттера забрасывает Владимира Соловьева вопросами о его имуществе

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального запустил приложение, которое от имени пользователей твиттера отправляет телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе.

В фонде объяснили этот проект тем, что Соловьев «забанил в твиттере всех, кто задавал вопросы про московские квартиры и итальянскую виллу». «Чтобы помочь ФБК добиться ответов, нажмите кнопку „Авторизоваться“ и разрешите нашему твиттер-боту расспросить Рудольфыча от вашего имени», — говорится в сообщении на сайте ФБК.

Некоторые пользователи уже воспользовались приложением и отправили Владимиру Соловьеву, к примеру, такие вопросы: «Владимир Рудольфович, как вам в своей итальянской резиденции удается терпеть всю эту европейскую мерзость вокруг?» и «Вы говорите: „Я никогда принципиально не подходил ни к чему, что давало государство“. А квартиру у города кто просил?»

Поначалу телеведущий отвечал на вопросы, потом предположил, что их задают по «методичке», а затем заключил, что вопросы задают «боты Навального».

Сколько всего вопросов к моменту публикации новости было отправлено Соловьеву, неизвестно.

Владимир Рудольфович, как вам в своей итальянской резиденции удаётся терпеть всю эту европейскую мерзость вокруг? — Юлия Лазарева (@Illiada778) October 11, 2017

Вы говорите: “Я никогда ничего не брал у государства”. А как же квартира, которую вы просили у правительства Москвы? — pmihail1 (@MaiklPar) October 11, 2017