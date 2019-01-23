Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не нарушал никаких законов, приобретая виллу на озере Комо. Таким образом он прокомментировал изданию The Insider данные Фонда борьбы с коррупцией о том, что журналисту принадлежит недвижимость в Италии.

«Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу „Россия“», — сказал Соловьев.

Также он отметил, что никогда плохо не отзывался о Европе и ее культуре, как утверждает глава ФБК Алексей Навальный.

22 января Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Владимир Соловьев приобрел в 2013 году виллу на озере Комо за 1,021 миллиона евро. В сентябре 2017 года ФБК рассказывал о другой вилле Соловьева в Италии. Тогда телеведущий ответил, что он «просто богат».

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