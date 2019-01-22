Навальный нашел у телеведущего Соловьева еще одну виллу в Италии. И автомобиль Maybach

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, из которых следует, что телеведущий Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо. Она была куплена в 2013 году за 1,021 миллиона евро.

Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach за 15 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года Фонд борьбы с коррупцией публиковал документы, подтверждающие владение Соловьевым другой виллой на озере Комо.

Соловьев в ответ на расследование ФБК подчеркнул, что он не является чиновником или госслужащим, которые должны отчитываться о своих доходах и недвижимости. «Я просто богат», — заявил ведущий.

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