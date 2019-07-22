«Мстители: Финал» побил рекорд «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» собрал в прокате по всему миру 2,79 миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом в истории. Об этом свидетельствуют данные сайта .

Картина Джеймса Кэмерона «Аватар», которая удерживала рекорд по мировым кассовым сборам в течение десяти лет, сейчас на втором месте с суммой сборов 2,789 миллиарда долларов.

То, что «Мстители: Финал» обгонят «Аватар» по сборам, 21 июля анонсировал президент Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic-Con. На тот момент «Мстителям» оставалось до рекорда еще 500 тысяч долларов.

По данным Box Office Mojo, пять мест в десятке самых кассовых фильмов в мире сейчас занимают проекты Marvel Studios. Кроме «Мстители: Финал», это лента 2018 года «Мстители: Война бесконечности» (2,04 миллиарда долларов в прокате), «Мстители» 2012 года (1,51 миллиарда), «Мстители: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда), «Черная пантера» (1,34 миллиарда).

Блокбастер «Мстители: Финал» вышел в России 29 апреля — через четыре дня после мировой премьеры. По информации «Ведомостей», премьеру сдвинули по требованию Минкульта, чтобы больше зрителей сходили на отечественную картину «Миллиард». В ведомстве отметили, что премьера «Мстителей» была назначена на ту дату, которую запросил прокатчик.