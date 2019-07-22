Директора ФБК Ивана Жданова задержали на пикете у московской мэрии. Его вскоре отпустили без протокола

Обновлено. Через полчаса после задержания Жданова отпустили из ОВД без составления протокола. Он сообщил, что снова идет на пикет к мэрии.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, выставивший свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, задержан на одиночном пикете около мэрии Москвы. В своем твиттере Жданов опубликовал фото из полицейской машины.

Ранее Жданов объявил в своем фейсбуке, что независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым избиркомы отказывают в регистрации на выборах, намерены всю неделю пикетировать московскую мэрию, начиная с 12:00 22 июля.

20 июля в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. На акции собрались более 20 тысяч человек. Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что если за ближайшую неделю независимых кандидатов не зарегистрируют, то 27 июля у мэрии Москвы будет организован новый митинг.

12 независимых кандидатов подали жалобы в Мосгоризбирком на отказ в регистрации. Кроме того, 23 июля они намерены встретиться с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.