«Давить бесполезно». В Мосгоризбиркоме ответили Навальному, пригрозившему устроить митинг у мэрии

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал «попыткой политического шантажа» слова оппозиционера Алексея Навального, предложившего провести митинг у мэрии, если независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрируют.

Реут сказал, что на избирательные комиссии «давить бесполезно». «Не надо свои личные эмоции и обиды выдавать, представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться», — сказал член Мосгоризбиркома.

Дмитрий Реут добавил, что городской избирком «руководствуемся законом, а не воззванием с трибун».

20 июля на митинге за свободные выборы, прошедшем на проспекте Сахарова, Алексей Навальный предложил устроить массовую акцию 27 июля у здания мэрии Москвы. «Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии Москвы», — сказал он.