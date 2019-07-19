В Москве в квартире однополой пары, усыновившей детей, провели обыск

Правоохранительные органы Москвы провели обыск в квартире двоих мужчин, которые вместе воспитывают двоих усыновленных мальчиков, сообщает московская ЛГБТ-группа «Стимул».

Обыск начался около восьми утра 19 июля, когда пары и детей не было дома. Силовики сломали замки, чтобы проникнуть в помещение, а после обыска не стали запирать квартиру, рассказал «МБХ медиа» юрист петербургской ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.

Официально об обыске пару не предупреждали. О случившемся они узнали от соседей. В «Стимуле» отметили, что мужчины ранее сообщили следователям, что вместе с детьми находятся в отпуске. Их не вызывали на допрос.

У родителей одного из мужчин также прошел обыск, сообщает «Медиазона». Отца мужчины увезли на допрос в СК.

Ранее СК по Москве возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты района Марьино из-за того, что однополая пара воспитывает детей. Следствие считает, что родители пропагандируют «нетрадиционные отношения», чем вредят детям. В департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что не получали жалоб на мужчин.