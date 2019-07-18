Соцзащита Москвы не получала жалоб на однополую семью, где воспитывают двоих детей. СК считает, что в семье пропагандируют «нетрадиционные отношения»

Департамент труда и социальной защиты Москвы не получал жалоб на мужчин, которые вместе воспитывают двоих усыновленных мальчиков, сообщили в ведомстве «Открытым медиа».

«Дети дополнительно занимаются с репетиторами по ряду предметов, посещают индивидуальные занятия по различным видам спорта, наблюдаются на платной основе в негосударственных медицинских учреждениях и регулярно отдыхают за переделами страны или с бабушкой и няней на даче в Московской области», — говорится в заявлении департамента.

Проверки показали, что за детьми осуществляется надлежащий уход. Врачи или учителя не сообщали о причинении вреда их развитию, «в том числе нравственному». Об однополых отношениях в семье работники соцзащиты не знали, утверждает департамент.

СК возбудил уголовное дело о против сотрудников отдела соцзащиты московского района Марьино из-за воспитания детей однополой парой. По версии следствия, родители пропагандируют «нетрадиционные отношения», нанося таким образом вред детям. Соцзащита, по мнению следователей, знала об этой ситуации.