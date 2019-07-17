СК завел дело на сотрудников соцзащиты из-за воспитания усыновленных детей однополой парой

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о против сотрудников соцзащиты района Марьино из-за того, что местный житель воспитывает двоих усыновленных мальчиков вместе с другим мужчиной.

«При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», — считают в Следственном комитете.

Сотрудники соцзащиты, по мнению следователей, знали об этой ситуации, однако «не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».