СК допросит генерала ФСБ Ивана Ткачева. Его обвинил в вымогательстве бывший глава Серпуховского района Александр Шестун

Военные следователи допросят главу управления «К» ФСБ Ивана Ткачева в рамках доследственной проверки по заявлению бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Шестуна Олег Шляхов.

Допрос Ткачева пройдет на следующей неделе.

Шестун в марте 2019 году написал в главное военное следственное управление СК заявление о вымогательстве со стороны Ткачева. Бывший чиновник привел в заявлении «имена, места, суммы», утверждала глава комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Затем его также обвинили в получении взяток. Шестун не признает себя виновным, он резал себе руки в знак протеста и несколько раз объявлял голодовку.

До ареста Шестун выложил аудиозапись, на которой, как утверждалось, Иван Ткачев требовал от него уйти в отставку, угрожая, что его «катком переедут». Давление со стороны Ткачева чиновник объяснял, в частности, своим конфликтом с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.