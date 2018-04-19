Глава Серпуховского района сообщил об угрозах из администрации президента и ФСБ. В качестве доказательства он выложил аудиозаписи разговоров

Александр Шестун
19:15, 19 апреля 2018
Требует подтверждения

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой конфискации дома и возбуждения уголовного дела.

По словам главы Серпуховского района, его отставки добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, поскольку Шестун выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон «Лесная».

В ролик включены аудиозаписи разговоров Шестуна с несколькими людьми; по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Собеседник, которого Шестун представляет как Ткачева, убеждает его подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут», и приводя в пример генерала Дениса Сугробова, бывшего главу Удмутрии Александра Соловьева и бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова. Из слов Шестуна на видео следует, что разговор произошел в конце апреля-начале мая 2017 года.

По утверждению Шестуна, в апреле 2018 года, перед проведением акции против полигона «Лесная», Иван Ткачев посоветовал ему «не организовывать ничего подобного».

Обращение Главы Серпуховского района А.В.Шестуна к Президенту В.В.Путину
Влада Русина

Кроме того, Шестун написал в фейсбуке, что 19 апреля в администрацию Серпуховского района пришли силовики. Глава Серпуховского района не уточнил, с чем был связан их визит, но заявил, что они подбросили в его сейф два конверта с деньгами, в одном из которых было 30 тысяч рублей, а в другом — 150. «Я этим сейфом не пользовался», — написал Шестун. Также он выложил в инстаграм видео людей в масках.

«Слышишь, команда президента. И Кириенко. И хочешь ты или не хочешь, ты не будешь. <…> Поверь мне, я все-таки с Соловьевым, губернатором Марий Эл Маркеловым. Они тоже так же говорили, и уперся и один, и второй. <…> Все списки согласования, начиная от губернатора и в район на выборы, идут через меня. Я вижу, кого переедет через месяц, кого через два, кого через три», — говорит на аудиозаписи мужчина, которого Шестун представляет как Ивана Ткачева.

Александр Шестун
Александр Шестун занимает должность главы Серпуховского района с 2003 года. Он неоднократно критиковал губернатора Московской области Андрея Воробьева, который с 2014 года начал проводить реформу по укрупнению районов в городские округа.
В апреле 2017 года Комитет лесного хозяйства Подмосковья подал в суд иск об изъятии участка в поселке Большевик Серпуховского района, на котором стоит дом Шестуна. Ведомство утверждало, что земля под домом относится к лесному фонду. В июле комитет отозвал иск, заявив, что участок Шестуна не входит в земли лесфонда, а только граничит с ними.
Мособлдума 5 апреля вернула прямые выборы главы Серпуховского района, которые были отменены в 2015 году. До этого руководителя района выбирали депутаты местного совета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Одну половину членов комиссии назначал совет, а другую — губернатор.
5 апреля и 9 апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски; сотрудники ФСБ изъяли документы 2007-2008 годов, касающиеся выделения земли под жилищное строительство. Также обыски прошли в Волоколамске. Шестун связал приход силовиков с тем, что власти Серпуховского района и Волоколамска согласовали заявки на митинги против свалок на 14 апреля. 
9 апреля Шестун выложил видеообращение к жителям Серпуховского района, заявив, что власти Подмосковья под угрозой уголовного дела потребовали от него не согласовывать митинг против полигона «Лесная» и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. Видео содержало аудиозапись разговора Шестуна с человеком, которого он представил как Михаила Кузнецова.
14 апреля в поселке Большевик в Серпуховском районе прошел митинг против свалки «Лесная». В нем участвовали около трех тысяч человек. Акция была согласована местными властями. Ее участники требовали не только закрытия полигона, но и отставки губернатора Подмосковья.
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