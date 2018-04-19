Глава Серпуховского района сообщил об угрозах из администрации президента и ФСБ. В качестве доказательства он выложил аудиозаписи разговоров
Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой конфискации дома и возбуждения уголовного дела.
По словам главы Серпуховского района, его отставки добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, поскольку Шестун выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон «Лесная».
В ролик включены аудиозаписи разговоров Шестуна с несколькими людьми; по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.
Собеседник, которого Шестун представляет как Ткачева, убеждает его подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут», и приводя в пример генерала Дениса Сугробова, бывшего главу Удмутрии Александра Соловьева и бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова. Из слов Шестуна на видео следует, что разговор произошел в конце апреля-начале мая 2017 года.
По утверждению Шестуна, в апреле 2018 года, перед проведением акции против полигона «Лесная», Иван Ткачев посоветовал ему «не организовывать ничего подобного».
Кроме того, Шестун написал в фейсбуке, что 19 апреля в администрацию Серпуховского района пришли силовики. Глава Серпуховского района не уточнил, с чем был связан их визит, но заявил, что они подбросили в его сейф два конверта с деньгами, в одном из которых было 30 тысяч рублей, а в другом — 150. «Я этим сейфом не пользовался», — написал Шестун. Также он выложил в инстаграм видео людей в масках.
«Слышишь, команда президента. И Кириенко. И хочешь ты или не хочешь, ты не будешь. <…> Поверь мне, я все-таки с Соловьевым, губернатором Марий Эл Маркеловым. Они тоже так же говорили, и уперся и один, и второй. <…> Все списки согласования, начиная от губернатора и в район на выборы, идут через меня. Я вижу, кого переедет через месяц, кого через два, кого через три», — говорит на аудиозаписи мужчина, которого Шестун представляет как Ивана Ткачева.