Глава Серпуховского района сообщил об угрозах из администрации президента и ФСБ. В качестве доказательства он выложил аудиозаписи разговоров

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой конфискации дома и возбуждения уголовного дела.

По словам главы Серпуховского района, его отставки добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, поскольку Шестун выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон «Лесная».

В ролик включены аудиозаписи разговоров Шестуна с несколькими людьми; по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Собеседник, которого Шестун представляет как Ткачева, убеждает его подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут», и приводя в пример генерала , бывшего главу Удмутрии и бывшего губернатора Марий Эл . Из слов Шестуна на видео следует, что разговор произошел в конце апреля-начале мая 2017 года.

По утверждению Шестуна, в апреле 2018 года, перед проведением акции против полигона «Лесная», Иван Ткачев посоветовал ему «не организовывать ничего подобного».

Обращение Главы Серпуховского района А.В.Шестуна к Президенту В.В.Путину Влада Русина

Кроме того, Шестун написал в фейсбуке, что 19 апреля в администрацию Серпуховского района пришли силовики. Глава Серпуховского района не уточнил, с чем был связан их визит, но заявил, что они подбросили в его сейф два конверта с деньгами, в одном из которых было 30 тысяч рублей, а в другом — 150. «Я этим сейфом не пользовался», — написал Шестун. Также он выложил в инстаграм видео людей в масках.