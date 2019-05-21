Арестованный бывший глава Серпуховского района обвинил генерала ФСБ в вымогательстве. СК ведет проверку уже два месяца

СК проводит проверку по заявлению арестованного бывшего главы Серпуховского района о вымогательстве со стороны генерала ФСБ . Об этом РБК рассказали пресс-секретарь Шестуна Влада Русина и адвокат Андрей Гривцов.

По словам Русиной, Шестун написал заявление с указанием «имен, мест, сумм» в начале марта, но «доследственная проверка длится уже более 60 суток и за данный срок ничего не предпринято». Русина отметила, что следователи рассматривают заявление Шестуна не как сообщение о преступлении, а как обращение гражданина в госорганы. Предельный срок рассмотрения таких обращений — 60 дней.

В СК и ФСБ факт проведения проверки пока не подтвердили.

Шестун говорил о давлении со стороны Ткачева еще до ареста. Весной 2018 года он опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждалось, Ткачев убеждал его уйти в отставку под угрозой того, что его «катком переедут». Шестун связывал это давление со своим конфликтом с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, а также своей поддержкой протестов из-за местного мусорного полигона.

Видеоролик с фрагментами разговора, как утверждается, Шестуна и Ткачева

В апреле за получение взяток в особо крупном размере был задержан полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который работал в управлении «К» и считается, по данным «Коммерсанта», доверенным лицом генерала Ивана Ткачева. Подробнее о его деле можно прочитать здесь.