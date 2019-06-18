Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руки в суде

«Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решеткой без единого доказательства вины. <...> Поэтому у меня остается только один козырь, один патрон — моя жизнь. Именно поэтому я делаю голодовку и все остальное», — заявил он перед этим.

Новая газета