Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руки в суде
Источник: Новая газета
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Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руки в ходе заседания в Гарнизонном военном суде 18 июня. Об этом «Новой газете» сообщила председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.
По ее словам, заседание экстренно прервали, и Шестуна госпитализировали.
«Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решеткой без единого доказательства вины. <...> Поэтому у меня остается только один козырь, один патрон — моя жизнь. Именно поэтому я делаю голодовку и все остальное», — заявил он перед этим.