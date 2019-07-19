Фигуранту дела «Нового величия» вызвали скорую в суд

На заседании по делу вызвали скорую помощь одному из фигурантов Павлу Ребровскому, которому уже вынесли приговор после сделки со следствием и который должен был давать показания в качестве свидетеля.

По словам корреспондента «МБХ медиа», Ребровский «был бледен, говорил тихо, отрывисто, двигался с трудом и медленно».

После осмотра Ребровского врачами заседание возобновилось, пишет «Медиазона».

Павел Ребровский заключил досудебное соглашение и признал вину, дав показания на других фигурантов дела. Его приговорили к двум с половиной годам колонии. 8 июля, выступая на процессе над другими фигурантами дела, он сказал, что все показания дал под давлением и угрозой преследования за терроризм. Он также заявил, что следователь обещал ему условное наказание, но это условие выполнено не было.

После этого суд велел прокуратуре проверить, нарушил ли Ребровский условия соглашения.