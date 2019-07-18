С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуроры штата Массачусетс сняли с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

В заявлении прокуратуры говорится, что такое решение было принято в связи с «недоступностью свидетеля, подавшего жалобу».

Около недели назад потерпевший по делу Спейси отказался давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого он якобы обменивался сообщениями со своей девушкой и слал ей видео время встречи со Спейси. Защита актера утверждала, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые могли бы подтвердить невиновность Спейси.

Кевина Спейси обвиняли в том, что в 2016 году он трогал за гениталии 18-летнего юношу в одном из ресторанов острова Нантакет. Он не признал вину.

В домогательствах и насилии Спейси обвинили больше 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда. Несмотря на это, карьера актера была фактически разрушена: его сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», вырезали из фильма «Все деньги мира» и лишили премии «Эмми».