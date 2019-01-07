Кевин Спейси перед судебным заседанием по делу о домогательствах. Фотография

7 января в окружном суде Нантакета (штат Массачусетс) прошло
предварительное слушание по делу о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси. Актера обвиняют в том, что летом 2016 года в одном из ресторанов Нантакета он трогал за гениталии 18-летнего юношу. Спейси не признает вину. Ожидалось, во время слушания 7 января актеру официально предъявят обвинения в непристойном нападении и избиении. Однако судья только назначил дату следующего слушания — 4 марта. Спейси разрешили не присутствовать на заседании.