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Кевин Спейси перед судебным заседанием по делу о домогательствах. Фотография

Meduza
7 января в окружном суде Нантакета (штат Массачусетс) <a href="https://edition.cnn.com/us/live-news/kevin-spacey-arraignment-january-2019/index.html" target="_blank">прошло</a> предварительное слушание по делу о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси. Актера обвиняют в том, что летом 2016 года в одном из ресторанов Нантакета он трогал за гениталии 18-летнего юношу. Спейси не признает вину. Ожидалось, во время слушания 7 января актеру официально предъявят обвинения в непристойном нападении и избиении. Однако судья только назначил дату следующего слушания — 4 марта. Спейси разрешили не присутствовать на заседании.
7 января в окружном суде Нантакета (штат Массачусетс) прошло предварительное слушание по делу о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси. Актера обвиняют в том, что летом 2016 года в одном из ресторанов Нантакета он трогал за гениталии 18-летнего юношу. Спейси не признает вину. Ожидалось, во время слушания 7 января актеру официально предъявят обвинения в непристойном нападении и избиении. Однако судья только назначил дату следующего слушания — 4 марта. Спейси разрешили не присутствовать на заседании.
Jessica Rinaldi / The Boston Globe / Getty Images