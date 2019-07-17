Двое сотрудников ФСБ написали явку с повинной по делу о разбое
Источник: Интерфакс
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Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, подозреваемый в разбое, написал явку с повинной и полностью признал вину сообщает «Интерфакс».
Власов сообщил на заседании Московского окружного военного суда, что частично возместил ущерб. Точная сумма не называется. Власов также сказал, что готов сотрудничать со следствием.
В суде рассматривали ходатайство Власова о его переводе из СИЗО под домашний арест. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты сотрудника ФСБ.
Обновление. Сотрудник ФСБ Хетаг Маргиев, задержанный по делу о разбое, также оформил явку с повинной.