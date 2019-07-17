Двое сотрудников ФСБ написали явку с повинной по делу о разбое

Сотрудник Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, подозреваемый в , написал явку с повинной и полностью признал вину сообщает «Интерфакс».

Власов сообщил на заседании Московского окружного военного суда, что частично возместил ущерб. Точная сумма не называется. Власов также сказал, что готов сотрудничать со следствием.

В суде рассматривали ходатайство Власова о его переводе из СИЗО под домашний арест. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты сотрудника ФСБ.

Обновление. Сотрудник ФСБ Хетаг Маргиев, задержанный по делу о разбое, также оформил явку с повинной.