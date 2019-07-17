Путин наградил главу юридической службы Мосгоризбиркома
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного юриста России руководителю юридического отдела Мосгоризбиркома Риме Кузнецовой. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации, на него обратила внимание «Медиазона».
В указе говорится, что звание Кузнецовой присвоили за «заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права и многолетнюю добросовестную работу».
Мосгоризбирком отказался допустить к выборам в Мосгордуму ряд известных независимых кандидатов, включая главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, сотрудников ФБК Любовь Соболь и Ивана Жданова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Причиной отказа было названо превышение допустимого процента недействительных подписей. Кандидаты, однако, уверены, что их сняли с выборов по политическим причинам. Они проводят в Москве ежедневные акции протеста, начиная с 14 июля.