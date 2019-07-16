Мосгоризбирком перед выборами потратил 16 миллионов рублей на обучение сотрудников правовой культуре

Мосгоризбирком в 2019 году потратил 16,4 миллиона рублей на «повышение правовой культуры участников избирательного процесса». На это обратили внимание «Открытые медиа».

Деньги были потрачены на два контракта. Первый, на девять миллионов рублей, предполагал обучение членов избиркомов основам избирательного процесса и навыкам взаимодействия с наблюдателями, партиями и СМИ.

Второй контракт на 7,42 миллиона рублей предусматривал обучение 315 участников окружных избиркомов и 3866 членов УИК всем деталям процесса выборов в Мосгордуму.

Мосгоризбирком в середине июля отказал в регистрации десяткам независимых кандидатов, найдя в предоставленных ими для регистрации подписях недопустимо высокий процент брака. Среди тех, кому отказали в регистрации — юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Илья Яшин и Константин Янкаускас, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

В поддержку регистрации кандидатов проходят ежедневные митинги в центре Москвы. Первый из них — у здания Мосгоризбиркома — завершился массовыми задержаниями.