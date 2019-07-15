Мария Мотузная вернулась в Россию. Она уезжала за границу из-за дела о мемах во «ВКонтакте»

Мария Мотузная, которую в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов во «ВКонтакте» и которая уехала за границу из-за уголовного преследования, вернулась в Россию.

«Пока планов куда-то отсюда уезжать без необходимости больше нет, буду жить в Питере, обживаться», — сказала Мотузная «МБХ медиа».

Мария Мотузная в октябре 2018 года уехала из России на Украину. В мае 2019-го она потребовала у Минфина РФ миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по делу о мемах во «ВКонтакте».