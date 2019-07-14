Kyodo: Россия отказалась от обсуждения передачи двух южно-курильских островов на переговорах с Японией

Российская сторона отказалась от обсуждения возможности передачи Японии острова Шикотан и группы Хабомаи в рамках переговоров о мирном договоре, пишет Kyodo со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

По данным агентства, это произошло на фоне беспокойства России по поводу военного сотрудничества Японии с США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что на переговорах обсуждается только заключение мира и «каких-либо иных, специализированных» контактов с Японией нет.

Возможная передача Японии Шикотана и Хабомаи (после подписания мирного договора) была предусмотрена в декларации, подписанной СССР и Японией в 1956 году.

Япония также заявляет о своих претензиях на острова Итуруп и Кунашир. В январе 2019 года Kyodo писало, что власти страны намерены отказаться от требований передать эти острова из-за их заведомой нереалистичности.

Власти РФ заявляли о готовности вести переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, но подчеркивали, что суверенитет России над Южными Курилами не может быть предметом для обсуждения.