Сбербанк: россияне тратят на еду почти 40% доходов

Россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов, сообщает РБК со ссылкой на опрос Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Во втором квартале 2019 года участники опроса потратили на еду 38,9% доходов; годом ранее этот показатель составлял 38,2%. Доля расходов на продукты растет, потому что продовольственная инфляция рост реальных доходов населения, отмечают аналитики Сбербанка.

Согласно опросу, на оплату коммунальных услуг россияне тратят 15,2% дохода, затем идут расходы на одежду (9,7%), медицину и выплату процентов по кредитам (по 6,6%), бытовые товары (5,7%) и отдых (4,8%).

По сравнению с прошлым годом с 41% до 43% увеличилась доля участников опроса, заявивших об отсутствии накоплений. Средний объем сбережений снизился на 13% — до 152 тысяч рублей. Одновременно на 10% — до 260 тысяч рублей — вырос средний объем долгов. При этом доля граждан с долгами по потребительским кредитам не изменилась и составила 35%.

Реальные располагаемые доходы россиян снижаются с 2013 года.