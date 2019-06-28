Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты , проведенного негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

28% участников опроса хотели бы получать не менее 45–60 тысяч рублей после выхода на пенсию. Еще 15,5% респондентов назвали сумму в 20 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы у военнослужащих — 20% из них заявили, что для комфортной жизни на пенсии им нужно более 100 тысяч рублей. Самые скромные притязания у домохозяек и студентов — около 25% из них сказали, что им будет достаточно 15-20 тысяч рублей в месяц. Пенсионные ожидания респондентов сильно зависят от уровня их дохода сейчас, отмечает НПФ Сбербанка.

Кроме комфортного уровня дохода на пенсии респондентов также спросили о том, какую пенсию, по их мнению, они будут получать в реальности. 41% опрошенных высказали мнение, что она будет составлять 15-30 тысяч рублей, и обеспечить себе старость без накоплений им не удастся.

С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет у мужчин и до 60 — у женщин. Правительство утверждало, что эта реформа приведет к росту пенсий.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в январе вырос на тысячу рублей и на начало года составлял около 15,5 тысячи рублей.