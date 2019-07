Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа после скандала с Cambridge Analytica

Федеральная торговая комиссия США утвердила соглашение с Facebook, согласно которому соцсеть должна выплатить примерно пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. Об этом со ссылкой на источник сообщают The Wall Street Journal, The New York Times и Reuters.

Соглашение поддержали трое из пяти членов комиссии. Теперь их решение должен утвердить Минюст США. Если это произойдет, штраф для Facebook станет самым крупным в истории Федеральной торговой комиссии США.

Комиссия начала расследование в отношении Facebook после скандала с компанией , которая собрала данные миллионов пользователей фейсбука для использования в политической рекламе. Ранее стало известно, что Facebook ожидает штраф в три-пять миллиардов долларов по итогам расследования.