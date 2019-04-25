Facebook грозит от трех до пяти миллиардов долларов штрафа из-за расследования об утечке данных пользователей

Facebook ожидает штраф в три-пять миллиардов долларов по итогам расследования Федеральной торговой комиссии США об утечке данных пользователей соцсети. Об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном Facebook.

«Вопрос остается нерешенным, поэтому каких-либо гарантий относительно сроков или условий [штрафа] быть не может», — сказано в отчете компании.

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Facebook выросла на 26% до 15 миллиардов долларов. Но из-за предполагаемого штрафа компания зафиксировала снижение прибыли на 51% — до 2,43 миллиарда долларов.

Если прогнозы Facebook оправдаются, то это будет самый крупный штраф в истории Федеральной торговой комиссии США, отмечает The New York Times.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook после скандала с компанией Cambridge Analytica, собравшей данные 50 миллионов пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. О том, что по итогам расследования может быть назначен многомиллиардный штраф, первой сообщила The Washington Post в феврале.