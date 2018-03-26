Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей

Акции Facebook накануне публикации расследований про Cambridge Analytica стоили 189 долларов, но после резко упали. Как сообщает Reuters, после новости о расследовании Федеральной торговой комиссии США цена акций Facebook впервые с июля 2017 года опустилась ниже 150 долларов.

Федеральная торговая комиссия США 26 марта подтвердила, что начала расследование в связи с утечкой данных пользователей фейсбука. Комиссия проверит принятые в соцсети правила защиты конфиденциальной информации.

«Федеральная торговая комиссия очень серьезно отнеслась к недавним сообщениям СМИ, высказавшим озабоченность правилами защиты конфиденциальности данных, принятыми в компании Facebook», — говорится в заявлении ведомства (англ. яз.)

В середине марта британские и американские СМИ опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, собравшей данные 50 миллионов пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. В частности, в США Cambridge Analytica сотрудничала со штабами кандидатов в президенты от республиканцев Теда Круза и Дональда Трампа.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных. По его словам, компания еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что это требование было выполнено.