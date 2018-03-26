Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей
Федеральная торговая комиссия США 26 марта подтвердила, что начала расследование в связи с утечкой данных пользователей фейсбука. Комиссия проверит принятые в соцсети правила защиты конфиденциальной информации.
Акции Facebook накануне публикации расследований про Cambridge Analytica стоили 189 долларов, но после резко упали. Как сообщает Reuters, после новости о расследовании Федеральной торговой комиссии США цена акций Facebook впервые с июля 2017 года опустилась ниже 150 долларов.
«Федеральная торговая комиссия очень серьезно отнеслась к недавним сообщениям СМИ, высказавшим озабоченность правилами защиты конфиденциальности данных, принятыми в компании Facebook», — говорится в заявлении ведомства (англ. яз.)