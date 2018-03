Вечером в пятницу, 16 марта, акции Facebook стоили 189 долларов. В выходные The Guardian и The New York Times опубликовали расследования о деятельности компании Cambridge Analytica, которая собрала данные о 50 миллионах пользователей соцсети без их ведома. Уже к вечеру вторника, 20 марта, акции Facebook стали стоить 167 долларов. Социальная сеть теперь стоит меньше 500 миллиардов долларов. Для сравнения: Berkshire Hathaway стоит 507 миллиардов долларов, Microsoft — 717 миллиардов, Alphabet, он же Google — 761 миллиард, Amazon — 768 миллиардов, Apple — 889 миллиардов.