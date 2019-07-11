Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

Высокий суд Лондона своим приказом запретил бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на .

В организации заявили, что это решение фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Высокий суд Лондона принял такое решение из-за иска, который 28 июня Банк непрофильных активов и банк «Открытие» подали к Борису Минцу. Они требуют от него возместить убытки на сумму свыше 700 миллионов долларов. Истцы считают, что О1 Group Минца участвовала в мошеннических сделках, которые заключили перед санацией банка «Открытие».

В мае «Ведомости» сообщили, что владелец О1 Group Борис Минц и трое его сыновей покинули Россию и уехали в Лондон.

Банк «Открытие» входит в топ-10 российских банков. Его санация началась в августе 2017 года и завершилась в июле 2019-го. Банк санировали по схеме, при которой ЦБ РФ стал собственником «Открытия».

В июле банк «Открытие» подал иск на более чем 289,5 миллиарда рублей к бывшим владельцам и топ-менеджерам. Это крупнейший иск в истории банковского сектора России.