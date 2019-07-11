«Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на своем сайте

Авиакомпания-лоукостер «Победа» отменила сбор в размере 2% за оплату билетов банковской картой на официальном сайте авиаперевозчика. Об этом, как сообщает «Интерфакс», объявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Также отменен сбор за дополнительные услуги, оплаченные на сайте.

В 2016 году Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» за сбор при покупке билетов на сайте перевозчика. Авиакомпания оспорила это решение в суде и выиграла тяжбу.