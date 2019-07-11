Алексей Навальный вышел из спецприемника после 10 суток ареста из-за акции в поддержку Ивана Голунова

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника, где он отбывал административный арест за участие в акции в поддержку Ивана Голунова. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Несогласованное шествие в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова, в попытке сбыта наркотиков, прошло в Москве 12 июня. На акции были задержаны более 500 человек, в том числе Навальный. 1 июля ему назначили 10 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

В связи с делом Ивана Голунова «Медуза» запустила спецпроект, посвященный сопротивлению полицейскому произволу и реформе правоохранительной системы.