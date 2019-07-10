Жителя Ижевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление главы Удмуртии в инстаграме

20-летний житель Ижевска получил 30 тысяч рублей штрафа за нецензурное обращение к главе Удмуртии Александру Бречалову в инстаграме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента Удмуртии.

Оштрафованный обратился к Бречалову в мае в «Историях» инстаграма. При этом он использовал ненормативную лексику, и тем самым, по мнению суда, выразил «явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ». На судебное заседание житель Ижевска не пришел. Его адвокат сказал, что он признал вину и извинился за свой поступок в интернете.

Октябрьский районный суд Ижевска признал подозреваемого виновным в и назначил ему минимальный штраф, предусмотренный за это нарушение, отметили в управлении судебного департамента Удмуртии.

Издание Udm-Info пишет, что жителя Ижевска зовут Даниил Фертиков (это подтверждает карточка дела на сайте суда). «Новая газета» отмечает, что Даниил Фертиков упоминается в качестве нападающего удмуртской команды «Прогресс» на сайте Национальной молодежной хоккейной лиги.

Административная статья о неуважении к власти появилась весной 2019 года. В июне в Кремле заявили, что по ней нужно отработать правоприменительную практику. В Госдуме отметили, что она не должна применяться, если речь идет о неуважении к мэрам или губернаторам.