Песков: закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке

не нуждается в корректировке, но для него нужно отработать правоприменительную практику, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала «Дождь», в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Кремль недоволен практикой массового применения закона и просит МВД прекратить штрафовать граждан за критику власти.

«В законе идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Поэтому отдельные случаи неверной правоприменительной практики безусловно представляют интерес. Мы очень внимательно наблюдаем за этим», — сказал Песков.

20 июня Владимир Путин в ходе «прямой линии» также заявлял, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба. Он добавил, что нельзя злоупотреблять законом, чтобы не ограничивать право людей критиковать власть любого уровня.