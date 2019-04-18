Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
В Роскомнадзоре рассказали, какие фразы оскорбляют российскую власть. Вот они
Meduza
17:34, 18 апреля 2019
Русская служба «Би-би-си»
рассказала
о закрытой встрече представителей Роскомнадзора и Генпрокуратуры с руководителями российских изданий. На ней представители Роскомнадзора сказали, что считают оскорблением власти фразы «„Единая Россия“ — жулики и воры» и «Путин — вор». При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку дает Генеральная прокуратура. Совещание состоялось после того, как два ярославских издания были
заблокированы
по новому закону об оскорблении власти — из-за фотографии граффити с упоминанием президента Владимира Путина.
Фото в анонсе: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам