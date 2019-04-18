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В Роскомнадзоре рассказали, какие фразы оскорбляют российскую власть. Вот они

Meduza
Русская служба «Би-би-си» <a href="https://www.bbc.com/russian/news-47965409" target="_blank">рассказала</a> о закрытой встрече представителей Роскомнадзора и Генпрокуратуры с руководителями российских изданий. На ней представители Роскомнадзора сказали, что считают оскорблением власти фразы «„Единая Россия“ — жулики и воры» и «Путин — вор». При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку дает Генеральная прокуратура. Совещание состоялось после того, как два ярославских издания были <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/13/samyy-populyarnyy-yaroslavskiy-sayt-zablokirovali-na-poldnya-iz-za-novosti-o-graffiti-pro-putina-prezidenta-v-tekste-dazhe-ne-upominali" target="_blank">заблокированы</a> по новому закону об оскорблении власти — из-за фотографии граффити с упоминанием президента Владимира Путина.
Русская служба «Би-би-си» рассказала о закрытой встрече представителей Роскомнадзора и Генпрокуратуры с руководителями российских изданий. На ней представители Роскомнадзора сказали, что считают оскорблением власти фразы «„Единая Россия“ — жулики и воры» и «Путин — вор». При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку дает Генеральная прокуратура. Совещание состоялось после того, как два ярославских издания были заблокированы по новому закону об оскорблении власти — из-за фотографии граффити с упоминанием президента Владимира Путина.

Фото в анонсе: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA