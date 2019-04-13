Самый популярный ярославский сайт заблокировали на полдня из-за новости о граффити про Путина. Президента в тексте даже не упоминали

Сайт самого популярного ярославского издания 76.ru, заблокированный 12 апреля, был разблокирован днем 13 апреля, сообщили представители издания в своем телеграм-канале.

Претензии к изданию возникли из-за новости, в которой рассказывалось о граффити, которое появилось на здании регионального управления МВД в конце марта. В новости не сообщалось, что именно было изображено на граффити, при этом был опубликован снимок колонн здания МВД, где появилась надпись «Путин *****».

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова сообщила «Медузе», что Роскомнадзор прислал изданию письмо с уведомлением. «Мы убрали фото из новости — сам материал остался на сайте», — рассказала она. Текст заметки никак не изменился. По словам главного редактора издания, Роскомнадзор разблокировал сайт спустя два часа после того, как журналисты сообщили ведомству об удалении фотографии. Сейчас материал 76.ru о граффити исключен из реестра запрещенных сайтов.

Издание 76.ru стало вторым ярославским СМИ, которое подверглось блокировке в апреле. Ранее был заблокирован сайт издания «Яркуб» — формально, из-за новости о подростке, который пытался совершить самоубийство. В «Яркубе» связывали блокировку с тем, что издание отказалось удалить новость о граффити, оскорбляющем Владимира Путина, которое появилось на здании МВД.

Издание TJournal сообщало со ссылкой на источник, что Генпрокуратура требовала удалить новости о граффити про Путина, которые выпустили несколько ярославских СМИ, в рамках . Не менее пяти изданий выполнили это требование. В Генпрокуратуре отрицали, что просили удалять новости.

Александр Бакланов