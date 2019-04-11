Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Яркуб». Ранее оно отказалось удалить новость о граффити, оскорбляющем Путина

Роскомнадзор внес сайт ярославского издания «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов, сообщили представители СМИ в телеграм-канале.

Журналисты издания выяснили у своего хостинг-провайдера, что сайт заблокировали из-за новости о подростке, который пытался совершить самоубийство. Редакция скрыла текст новости до выяснения обстоятельств блокировки.

В «Яркубе» считают, что Роскомнадзор «грубо цепляется и ищет повод из мести за нашу позицию, касающуюся материала о надписи про Путина на стене УМВД».

1 апреля «Яркуб» выпустил новость о том, что на здании регионального МВД появилось граффити, оскорбляющее президента России Владимира Путина. В издании утверждали, что Роскомнадзор просил удалить новость, но журналисты отказались.

Несколько других ярославских изданий удалили новости о граффити. Как сообщал TJournal со ссылкой на источник, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора, чтобы ведомство добилось удаления новостей по . В Генпрокуратуре отрицали, что просили удалять новости о граффити.