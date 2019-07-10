«Коммерсант»: подозреваемые в разбое сотрудники ФСБ похитили деньги китайцев, работающих на рынке «Садовод»

140 миллионов рублей, в хищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая, работающим на московском оптовом рынке «Садовод». Они рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов и отправить на родину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Налет произошел по адресу, где находится банк . Вскоре пропал бизнесмен , который занимался обменными операциями и арендовал офис по тому же адресу, отмечает «Коммерсант».

Незадолго до исчезновения Караматов интересовался у знакомых, кто расследует преступления, связанные с незаконным обналичиванием денег и их выводом за границу. Ему посоветовали обратиться в полицию, но бизнесмен сказал, что опасается провокации. «Доживем до понедельника [10 июня], тогда и будет известно», — заявил он одному из своих друзей. Судя по данным WhatsApp, Караматов в последний раз был в сети именно 10 июня. В этот день и произошло нападение на «Металлург».

При этом, как отмечает «Коммерсант», в самом «Металлурге» утверждают, что никаких налетов в его офисах не было, а деньги банка или его клиентов не похищались.

5 мая военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил под домашний арест еще двоих. Позже сообщалось о розыске еще восьмерых. Все они проходят по делу о разбое, детали которого официально неизвестны. СМИ писали, что в 2018 году подозреваемые похитили из банка 140 миллионов рублей и что они также могут быть причастны к пропажам денег во время обысков.