Суд в Крыму снизил до 100 тысяч рублей штраф, назначенный поставщику продуктов для Росгвардии

Арбитражный суд Крыма снизил с 200 тысяч до 100 тысяч рублей размер штрафа, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила мясокомбинату «Дружба народов». Об этом сообщает «МБХ медиа».

За что ФАС оштрафовала компанию, поставляющую продукты для Росгвардии, в решении суда не уточняется. В ФАС отказались раскрыть детали дела, объяснив это «спецификой отношений в сфере государственного оборонного заказа».

В ноябре 2018 года, как сообщал РБК, ФАС по просьбе ФСБ возбудила в отношении мясокомбината «Дружба народов» дело о поставке продуктов Росгвардии по завышенным ценам.

Комбинат «Дружба народов» — единственный поставщик продуктов для Росгвардии. Летом 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что компания поставляет Росгвардии продукты по завышенным ценам. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального «на дуэль», а комбинат подал на основателя ФБК в суд.

В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Росгвардии к «Дружбе народов».